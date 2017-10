Chivas, por las Semis de Copa MX

Antaño, el Guadalajara-Atlante solía ser un cotejo de altas emociones, de mucha pasión y buenos pasajes de futbol.

Sin embargo pasaron los años y ahora los Potros de Hierro dejaron la capital de la República, se mudaron a Cancún y juegan en la Liga de Ascenso. Esta noche ambas instituciones, tradicionales en el futbol mexicano, se medirán en punto de las 19:06 horas, en el Estadio Chivas, en el partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Copa MX, un juego a eliminación directa que mandará al equipo ganador a Semifinales.

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con la moral por las nubes luego de acceder de manera categórica a esta ronda.

Guadalajara venció al Atlas en el Clásico Tapatío desplegando un futbol atractivo y sobre todo con la frialdad de aguantar un marcador de 1-0; por su parte, los Potros de Eduardo Rergis derrotaron a los Diablos de Toluca en tanda de penales, por lo que ahora querrán abollarle la corona al campeón reinante, el Rebaño Sagrado. “Es un gran rival, por algo están en la misma fase que nosotros, lo hemos enfrentado antes, y sabemos del potencial que tienen, adelante son peligrosos, así es que hay que tener cuidado en eso”, dijo Carlos Fierro, delantero del chiverío.

Hoy en día, Chivas no se juega mucho que digamos en la Liga, por lo que el torneo de Copa MX podría salvar el semestre, aunque Fierro deja en claro que no es así. “No se trata de salvar, son dos torneos diferentes, ahora la Copa es el torneo en donde estamos vivos, vamos a pelear por él, en la Liga ya no se puede hacer nada”.

Estos dos equipos ya se habían visto las caras en la Copa MX anterior, pues en el estadio de Chivas igualaron 1-1 en la segunda jornada del torneo de Copa del Clausura 2017, gracias a los goles de Fernando Herrera por Atlante y de Miguel Ponce por Chivas.