Chivas, por la paternidad; Atlas, por la Liguilla

El Guadalajara buscará hacerle la maldad y de paso, establecer una paternidad sobre el Atlas. El torneo pasado los rojiblancos eliminaron en Cuartos de Final a los Zorros, en el actual campeonato hicieron lo mismo en la Copa MX; ahora, los dirigidos por Matías Almeyda, buscan el triunfo para complicarle a los rojinegros su calificación a la Liguilla por el título.

Un triunfo para el Rebaño sería una losa pesada para el actual cuerpo técnico que encabeza José Guadalupe Cruz, quien ha estado al frente en los eventos mencionados anteriormente y la Fiel no le perdonaría una derrota más en una instancia importante.

Los dirigidos por Almeyda llegan eliminados; están planeando ya el torneo entrante y pelean solamente por el orgullo, por sumar unidades para el cociente con dos ausencias, la del atacante Alan Pulido y el defensa Jair Pereira; los Zorros, suman dos bajas importantes para este duelo, la de Óscar Ustari por lesión y Ravel Morrison por suspensión, además de las ya conocidas, Clifford Aboagye, Cándido Ramírez y Leiton Jiménez.

El Atlas depende únicamente de sus propios resultados. Si le gana a Chivas y hace lo mismo ante el Pachuca, estará metiéndose en la lista de los ocho invitados a luchar por el título, aunque en Chivas buscan darle una pequeña alegría a su afición, así lo expresó el volante Rodolfo Pizarro.

“Hemos mejorado en los últimos juegos. Vamos a intentar regalarlo a la afición. Los Clásicos se juegan de diferente manera, será un partido en el cual nos jugaremos todo por la afición y el cuerpo técnico que nos ha tenido mucha confianza. Ganando estos dos partidos, buscamos hacer la mayor cantidad de puntos”.

Los rojiblancos suman 15 unidades que los tiene posicionados en la tabla general en el lugar 14, mientras que los rojinegros tienen 21 puntos, que los hace soñar con la Liguilla, así lo sentenció Javier Salas.

“Saldremos con la mentalidad de ganar. Siempre hay una sensación de revancha contra un equipo de gran rivalidad, ellos también quieren ganar al igual que nosotros. Matías Alustiza es nuestro hombre gol, esperamos que esté para jugar, porque lo necesitamos”.

Y una cosa más tendrá este Clásico, con el triunfo de Cruz Azul, el Atlas está obligado a ganar para recuperar el octavo puesto.

PARA SABER

Este encuentro sería la despedida de Rodolfo Cota del Rebaño, ya que las posibilidades de que continúe para el entrante torneo son mínimas, tomando en cuenta los ocho millones que desea el Pachuca.

¿Cómo juega?

Ha sido muy inconsistente, es un equipo que de repente juega bien y de repente juega mal. Tiene un repunte importante con la presencia de Rafa Márquez, y obviamente el meterse a zona de calificación le da una motivación extra.

Virtudes

Trabaja muy compacto. Normalmente la gente que trabaja por fuera siempre mantiene al equipo en bloque y el regreso de Rafa Márquez le da mucho equilibrio. Tienen desde mi punto de vista a uno de los mejores nueve del torneo como lo es Milton Caraglio, que guarda muy bien la pelota y que cuando le dan el balón le da respiro a su equipo para salir.

Debilidades

Su incosistencia. Es un equipo que viene de jugar un buen partido y al siguiente se descompone. También es un equipo al que le cuesta cerrar los partidos, Atlas no sabe cerrar partidos. Van ganando, se hace el cambio defensivo y le terminan por sacar el resultado y ya no se diga lo que le cuesta cerrar los juegos en situaciones de adversidad.

¿Qué partido podríamos ver?

Por el momento que está atravesando uno y otro obviamente llega mejor el Atlas, además quieren revancha con Chivas por lo acontecido en los dos últimos partidos que fueron a eliminación directa, eso sin contar que se juegan la calificación. Debe de ser un gran partido, no deja de ser un Clásico y estos juegos siempre serán gratos de alguna manera.

Francisco Ramírez opina sobre Chivas

¿Cómo juega?

Ha sido un equipo que ha tenido un buen funcionamiento y que está estancado en la tabla de posiciones por no definir las opciones que genera. En los últimos juegos su nivel se ha incrementado de manera importante.

Virtudes

Es un equipo que domina perfectamente un estilo de juego, es agresivo, difícilmente cambia su 4-2-4. En ataque abre muy bien la cancha con sus dos extremos y genera muchas opciones. Pasan por muy buen momento jugadores jóvenes como JJ Macías o Fernando Beltrán.

Debilidades

El no sacar los resultados que merece ha generado una falta de confianza que lo afecta en los partidos. Ha adolecido toda la temporada de un centro delantero goleador como lo ha sido Alan Pulido. Fierro genera opciones, pero no las termina bien y habrá que ver a ese muchacho JJ Macías. Es un equipo que genera muchas opciones, pero no es contundente.

¿Qué partido podríamos ver?

En la medida en que el Atlas tenga un comportamiento agresivo se puede dar un juego de ida y vuelta como lo fue el segundo tiempo del partido de Copa, depende de que los rojinegros no respeten demasiado a Chivas. El Guadalajara, por su parte, puede tener a su favor que no tiene nada en juego y jugaría sin presión.

Posibles Alineaciones

Chivas: 30. Rodolfo Cota, 17. Jesús Sánchez, 3. Carlos Salcido, 2. Oswaldo Alanís, 6. Edwin Hernández, 21. Carlos Fierro, 23. José Juan Vázquez, 25. Michel Pérez, 15. Michelle Benítez, 292. José Macías, 14. Ángel Zaldívar.

Suplentes: 34. M. Jiménez, 5. H. Marín, 288. F. Beltrán, 10. J. López, 7. O. Pineda, 20. R. Pizarro, 11. I. Brizuela.

DT: Matías Almeyda

Atlas: 30. Miguel Fraga, 27. José Madueña, 2. Stiven Barreiro, 5. Facundo Erpen, 7. Daniel Arreola, 14. Luis Reyes, 15. Brayan Garnica, 4. Rafael Márquez, 6. Édgar Zaldívar, 17. Milton Caraglio, 19. Juan Pablo Vigón.

Suplentes: 12. J. Hernández, 25. J. Ávila, 309. J. Pérez, 24. C. González, 18. L. Robles, 316. U. Cardona y 11. M. Alustiza.

DT: José Guadalupe Cruz

Árbitro: Isaac Rojas

Chivas vs. Atlas

21:06 horas/Chivas TV y TDN