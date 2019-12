Chivas pide lo justo en derechos de televisión

En su visita a Tototlán para recibir la ambulancia que le ganaron al Atlas en el pasado Clásico Tapatío, el presidente de Chivas Amaury Vergara, precisó que en la venta de los derechos de transmisión van avanzando, quizá no a la velocidad que quisieran pero espera tener un final feliz.

''Va avanzando, va bien y también las cantidades que están manejando son exorbitantes, son fuera de lo real, no es cierto, estamos pidiendo lo que merece Chivas, por lo que genera de rating, por el rating comercial y estoy seguro que vamos a llegar a muy buen acuerdo con nuestros aliados''.

El dirigente precisó que no tiene un tiempo definido, no tiene prisa porque todavía falta tiempo para que inicie el campeonato y las negociaciones se llevan con charlas, en las cuales se establece el porqué de las cosas y pasará el tiempo que sea necesario.

''No estamos ni presionados, será el tiempo que deba ser y pronto les anunciaremos qué es lo que sucedió'', señaló el directivo al terminar el evento en el cual la ambulancia se donó a Tototlán y donde también estuvo Alejandro Irarragorri, presidente de Grupo Orlegi.

Por el momento, señaló que no está pensando que los partidos como local en México y Estados Unidos arranquen en Chivas TV, porque las negociaciones llevan otro rumbo y no cree en este momento que se deba pensar en que no venderán sus derechos.

