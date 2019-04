Chivas no tiene lugar para mentes débiles

Aquel jugador que no esté al cien por ciento mentalmente puede ir tomando una ficha con el departamento adecuado en el Guadalajara, porque no hay espacio para mentes débiles que no soporten estar peleando por objetivos claros. Uno que está más que hablado es el tema del cociente, y deben todos hacerse responsables de esta situación a la brevedad.

"El jugador de primera división, el jugador que represente a Chivas, tiene que aprender a manejar la presión"

"Yo la verdad es que estoy convencido de que el jugador de primera división, el jugador que represente a Chivas, tiene que aprender a manejar la presión. Nosotros necesitamos dar resultados dentro de la cancha, porque podemos hablar mucho y hacer poco. A mí normalmente en mi etapa de jugador era hablar poco y jugar mucho, en esta etapa hago lo mismo".

Coyote les habla de frente a los jugadores, les dice en qué se falla, qué deben mejorar y que les dará las herramientas para caminar juntos en busca de lograr el objetivo común, que es la salvación del equipo logrando la mayor cantidad de puntos.

"Hay que entender nuestra realidad, lo cual es atender el tema porcentual, básicamente. Sobre el tema emocional, siempre intentaremos que el jugador esté lo mejor posible motivado, el jugador se siente motivado cuando salta a una cancha de futbol, lo sé por experiencia. Nuestra realidad es que no estamos bien, no puedo esconder algo que es tan notable. Debemos ser un equipo intenso, que no le permita ninguna facilidad al rival y cuando tenga el balón, tratar de jugar al futbol".

JM