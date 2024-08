Chivas negocia con club de la Liga MX la salida de Ricardo Marín

El equipo de las Chivas de Guadalajara continúa afinando detalles en su preparación para el retorno a la Liga MX, tras haber sido eliminado en la primera ronda de la Leagues Cup. El próximo desafío en el calendario rojiblanco será contra Tigres UANL.

Una de las principales debilidades del conjunto tapatío en los últimos torneos ha sido la falta de contundencia en la delantera. Las recientes incorporaciones ofensivas no han logrado cumplir con las expectativas, lo que ha generado preocupación en la afición y el cuerpo técnico.

En medio de este panorama, surge el rumor de que Ricardo Marín, delantero del equipo, podría estar en negociaciones para salir del club. Marín, quien no ha tenido el mejor arranque de torneo y no ha logrado consolidarse en el once titular de Fernando Gago, estaría en la mira del Club Puebla.

Según las especulaciones, la directiva de las Chivas se encuentra en pláticas con los poblanos para concretar el traspaso de Marín. La Franja, que recientemente sufrió la baja de su delantero Lucas Cavallini por lesión, estaría interesada en incorporar al atacante rojiblanco para fortalecer su ofensiva.

De concretarse esta operación, el Rebaño Sagrado apostaría en la delantera con "Chicharito" Hernández y Armando González, quienes asumirían la responsabilidad de liderar el ataque en lo que resta del torneo.

¿Cuándo es el próximo partido de las Chivas en la Liga Mx?

Las Chivas visitarán a los Tigres el próximo sábado 24 de agosto a las 21:00 horas, en un enfrentamiento correspondiente a la jornada 5 de la Liga MX.