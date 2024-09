“Chivas me sacó de la depresión”, afirma vendedor del AKRON

El 5-0 que las Chivas le recetaron a Juárez este fin de semana estuvo aderezado por la historia de Pedro Vázquez, vendedor de botanas en el Estadio AKRON que fue captado apoyando al Rebaño mientras realizaba su trabajo.

En diversos videos en redes sociales se le pudo ver al vendedor cantando las letras de los grupos de animación del Guadalajara, y aunque la historia de Pedro podría parecer como cualquier otra, en realidad tiene un trasfondo muy especial en el que Chivas lo ayudó a dejar atrás la depresión.

“Hace tres años pasé por una depresión muy fuerte, yo buscaba la manera de poder salir de ella y busqué regresar a trabajar al Estadio AKRON, me volvieron a aceptar y te juro que con esta experiencia que estoy viviendo tengo mucho que agradecerle a Chivas, a la gente, al club, a los jugadores, porque no sólo me han regalado alegrías, sino experiencias”.

“Puedo decir que Chivas me sacó de una depresión muy fuerte, porque yo llegué a tocar fondo. Regreso al estadio, saco todas las emociones y descubro que es algo muy padre, es algo que te alegra, que te divierte, de repente algún enojo por un mal resultado pero la verdad que es fantástico conocer a la gente”, comentó.

Al ser captado en video y publicado en redes sociales, Pedro se ha hecho acreedor a una serie de reconocimientos, pues diferentes marcas que apoyan al Rebaño, o incluso el equipo y sus jugadores han tratado de ponerse en contacto con él para retribuirle su apoyo.

Este es el caso de Antonio “Pollo” Briseño, quien a través de su cuenta oficial de X ofreció regalarle una playera a Pedro para que acuda al estadio con el uniforme del equipo.

“Sentí emoción, me puse muy feliz. Ya había tenido fotos con futbolistas cuando era un poco más sencillo acudir a un entrenamiento a Verde Valle. Ahí me tomé fotos con Alan Pulido, con Omar Bravo, Orbelín Pineda, Jair Pereira, Matías Almeyda cuando era el entrenador… gente que nos dio un campeonato”.

“Hoy ya es más complicado, y que te esté buscando un jugador para regalarte una playera, pues qué te digo, es una alegría enorme”, finalizó.

Aunque su padre es aficionado a Pumas, Pedro Vázquez eligió los colores del Rebaño, esto sin saber que en el futuro su equipo lo ayudaría, aún sin conocerlo, a salir de uno de los momentos más complicados de su vida.

Tribuna rojiblanca busc al vendedor de botanas que se hizo viral el sábado, queremos invitarlo al Chivas vs León como aficionado con todos los gastos pagados.



Si lo conoces ponte en contacto vía DM para llegar a el y poder regalarle un poco de lo que merece su pasión a Chivas. pic.twitter.com/NpTORqJDNy — ����Tribuna Rojiblanca���� (@TribunaDeChivas) September 2, 2024

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

SV