Chivas hace autocrítica defensiva

Los resultados no se han dado en últimos partidos por diferentes circunstancias, una de ellas son las constantes desconcentraciones que han tenido en zona baja, pero éstas vienen precedidas de descuidos ofensivos porque no se aprieta al rival desde su salida o no se hacen recorridos adecuados para que no agarren mal parada a la defensa, así lo precisó Hiram Mier.

"Ante Tigres recibimos tres goles, se han dejado de hacer cosas que en el principio hacíamos, lo platicamos entre nosotros porque tal vez, en ciertos recorridos, en desgaste de todo el equipo no es solamente de la línea defensiva, sino que todo el equipo debe comenzar a defender desde el delantero y estamos conscientes de ello, trabajamos para guardar el cero atrás que es muy importante en estos tiempos".

Chivas está hoy día, lejos de las expectativas que se habían generado en todas las líneas, porque a la ofensiva es ser de los equipos más certeros, en media cancha de las mejores y defensivamente, ser los menos goleados.

"Es uno de los objetivos que nos ponemos ser, estar dentro de las mejores defensivas. Iniciamos bien en ese aspecto pero en partidos anteriores no hemos podido guardar el cero atrás, por una cosa o por otra, acierto del rival, desconcentración de nosotros y no hemos podido guardar la ventaja".

Otra meta que había tenido el equipo es que en puntos deberían estar arriba en los primeros lugares de la general, es decir que para las sumas que hacían, 12 puntos era lo indicado para ocupar un lugar dentro de los primero cuatro de la general.

"Quedan partidos todavía, no estamos a la mitad aún y vamos pensando paso a paso. Sé que se piensa en cierto puntaje para estar en Liguilla, pero vamos paso a paso y el partido más importante que tenemos es el del día viernes y convencido, seguro que sacaremos el resultado el viernes".

