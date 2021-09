A pesar de la polémica por el penal a favor del Guadalajara en el Clásico Tapatío, Edgar Mejía, entrenador de Chivas femenil, defendió el triunfo de sus futbolistas en contra de Atlas, pues aseguró que esa pena máxima fue un premio a su constancia y esfuerzo.

“Dos cosas: de otro entrenador jamás me gusta hablar (sobre declaraciones de Fernando Samayoa, entrenador de Atlas). El penal en lo personal fue claro, y fue una consecuencia de nuestras llegadas, algunas muy claras. Fue un premio al esfuerzo y a la constancia de estar llegando al área. Estos partidos así son: hay jugadas, opciones. Reconozco a las jugadoras enormemente, porque dignificaron la playera y el escudo como debe ser. No lo digo porque se ganó, si se hubiera perdido no me importaba, así se juegan este tipo de partidos”, compartió.

Después de caer 1-0 en la cancha del Estadio Akron, Fernando Samayoa, estratega rojinegro, explotó contra el arbitraje al asegurar que no debió marcarse el penal a favor del Guadalajara, mismo que fue capitalizado por la delantera Alicia Cervantes.

Con este triunfo ante el odiado rival deportivo, Chivas femenil mantuvo el invicto en el Apertura 2021.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

JL