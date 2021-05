Chivas está para ganarle a cualquiera: "Tiba" Sepúlveda

El cierre que logró Chivas en las últimas fechas, tiene a todos en el redil muy contentos, optimistas de seguir avanzando porque han pasado aduanas muy fuertes, así lo refirió Gilberto Sepúlveda, quien ve que su equipo cada que avanza el campeonato toma mejor forma futbolística y ante el Pachuca, llegarán en muy buen momento.

"El equipo está más competente y estamos para ganarle a cualquier equipo. Lo hemos demostrado en el cierre del torneo, nos hemos enfrentado a equipos nada fácil que digamos, equipos de jerarquía y estamos a la altura, yo creo que sí".

Chivas estando en una fase final es capaz de todo, jamás se les debe de dar por muerto porque ya ha ganado títulos llegando desde muy atrás y el "Tiba" lo reconoce, porque lo vivió en las inferiores, pero lejos de hablar mucho al respecto, prefiere irse a lo importante, demostrarlo en 90 minutos.

"Hay que demostrarlo en la cancha con jerarquía, con mucha convicción, ya lo hemos hecho contra jugadores importantes de mucha experiencia como Gignac, Funes Mori y no debemos relajarnos porque estaría mal de nuestra parte, no son jugadores de renombre como también nosotros, jóvenes. Vamos con actitud y humildad, no por hacer buenos partidos contra Gignac, debamos menospreciar a jugadores de nuestra camada porque los conozco muy bien a Erick, De la Rosa en la Selección. Sé de su capacidad y le damos su importancia”.

La defensa rojiblanca en la central es muy joven, dos canteranos que se han encontrado muy bien y descartó Sepúlveda, que para su compañeros Luis Olivas exista presión en este momento, ya que platican mucho y lo ayuda.

"Yo siempre lo he visto eso como una motivación, se lo he comentado a él, no era un cierre de torneo fácil, enfatizo esto porque son los últimos cuatro o cinco partidos que él empezó a jugar como titular. Le dije que ‘eran partidos importantes en los que tenemos que demostrar, tú la calidad que traes, el liderazgo’ y así lo vemos, como una motivación, una oportunidad para crecer, hacerme sentir en la zona defensiva".

En el marco del 115 aniversario, sería un regalo excelente acceder a la siguiente, caminar paso a paso en la Liguilla y espera "Tiba" se pueda lograr, porque eso le dará más confianza a muchos jóvenes que vienen empujando fuerte para estar en el primer equipo, a quienes serán en corto plazo la base del Guadalajara para estar siempre peleando arriba, en los primeros lugares.

"Yo siento que en este año que he estado en el primer equipo no ha sido nada fácil, pero se tiene que comenzar por ahí, con buenas bases, darle buena estructura al plantel y creo que estos dos torneos que han pasado no los hemos cerrado de la mejor manera pero cerramos muy bien. La madurez que agarra este equipo y mis compañeros es muy buena, ha sido un año para aprender, darnos cuenta del equipo en el cual estamos. Armando esas buenas bases, seguro estoy que seremos un equipo de época".

