A la espera de que se confirme el regreso de Javier Hernández al Guadalajara, dentro del Rebaño también festejan que jugadores como Andrés Guardado puedan volver a la Liga MX.

Este jueves el León confirmó el regreso del “Principito” luego de 17 temporadas en el futbol de Europa, situación que indirectamente ha motivado a jugadores como Alan Mozo, lateral de Chivas que ya espera con ansias el medirse con Guardado.

“Motiva mucho su regreso, León es un gran equipo y creo que Andrés va a encajar perfecto. La verdad no tengo la dicha de conocerlo porque cuando fui a Selección no me tocó compartir con él, pero bueno estamos hablando de un histórico de la selección, del futbol mexicano y claro que va sumar muchísimo a la competencia de esta Liga”, comentó.

Durante su estadía en Europa Guardado defendió camisetas como la del Deportivo La Coruña, Valencia, Betis, Bayer Leverkusen y PSV, siendo este último y en el cuadro bético en donde pudo convertirse en ídolo de sus aficionados.

Una Copa del Rey, dos Eredivisie, una Súper Copa de los Países Bajos y un campeonato de la Segunda División de España figuran entre el palmarés que Guardado cosechó durante su paso por el viejo continente, mismo en donde se convirtió en el mexicano con la trayectoria más larga en el balompié de Europa.

Además, en el caso particular del Betis, Andrés instauró récords al ser el futbolista extranjero con más partidos disputados para el club español.

