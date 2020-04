Chivas, el flan de la eLigaMX

Cuatro partidos y cuatro encuentros en donde no se puede obtener la victoria. El conjunto del Guadalajara sigue de capa caída en la eLigaMX luego de caer 2-0 bajo el mando de Dieter Villalpando, a manos del Atlético San Luis con Antonio Portales en los controles.

Con esto, Chivas y sus jugadores dejan en claro que lo suyo no son los videojuegos, ya que ni presionado todos los botones al mismo tiempo pueden sacar algo bueno y suman dos partidos al hilo sin poder anotar.

���� Termina un lentísimo duelo en San Luis �� #TuCasaTuCancha pic.twitter.com/8wTEVM0rYl — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) April 20, 2020

Antonio Portales se mostró sereno en todo momento, y aunque se cataloga como amateur en el FIFA, mostró mejores cosas que Villalpando, que no veía lo duro, sino lo tupido y muy pronto en el partido Diego Pineda puso arriba a los tuneros en el marcador. Con la pizarra en contra, Dieter no podía ocular la desesperación e impotencia de no poder hacer nada y fue tal el dominio de Portales, que pronto llegó a Nicolás Ibáñez a hacer el segundo tanto del cotejo.

Al medio tiempo el rojiblanco sólo optó por decir que “los jugadores estaban lentos, algo les hicieron”, dejando en claro que simplemente no podía reaccionar ante los embates sanluisinos.

Conforme fueron avanzando los minutos, Portales fue mejor, se mostró tranquilo y estuvo cerca de incrementar el marcador, sin embargo por segundo partido consecutivo Raúl Gudiño se convertía en figura al evitar una masacre más para el Rebaño ahora no tan Sagrado.

Con el descalabro, Chivas se mantiene en la zona baja de la tabla general con solo dos puntos, mientras que Atlético San Luis vuelve a la cima de manera momentánea al llegar a 10 unidades.

LS