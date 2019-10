Chivas apuntan a la Liguilla

Chivas recibe a Xolos en busca de un cierre perfecto.

Matemáticamente el Rebaño todavía mantiene la esperanza de poder meterse a la Liguilla, para eso deben cerrar el Apertura 2019 con cuatro triunfos, siendo Xolos el primero en turno dentro de la actividad de la Jornada 16, pero el rival también busca la Fiesta Grande al tener 21 puntos.

Los rojiblancos en casa han obtenido tres victorias y ahora buscan la cuarta para no caer en el quinto torneo fallido de manera consecutiva. Si los rojiblancos ganan todos sus cotejos, estarían llegando a 28 unidades, con lo cual pelearían entre séptimo u octavo lugar.

Requieren de muchas combinaciones, en las cuales la mayor parte de los equipos de la Liga MX están involucrados, además de que deben cerrar, contando la victoria ante Juárez, con cinco triunfos al hilo.

En caso de una derrota ante el equipo que dirige Óscar Pareja, se esfuma cualquier posibilidad de Liguilla, y un empate aminoraría de manera importante las aspiraciones, además se vería comprometido Luis Fernando Tena ante una posible continuidad. De cerrar de manera perfecta, sabe el pastor que sería tomado muy en serio por la dirigencia, para recibir las riendas en el Clausura 2020.

Este duelo ante Xolos será el último en el cual Antonio Briseño esté fuera por suspensión luego de la falta ante Giovani dos Santos en el Clásico Nacional, pero ya ante el Toluca, en la Jornada 17, estaría siendo elegible para ver acción.

Xolos ha estado peleando duro por estar dentro de los ocho mejores. Depende de sus propios resultados para meterse y por eso el encuentro de esta noche en cancha tapatía será de máxima exigencia.

Los dirigidos por Tena tienen otra urgencia por sumar, ya que siguen metidos en el problema de cociente y aunque el Veracruz no levanta, no debe poner todas sus esperanzas a que se mantenga en el nivel mostrado para no ser último, ya que en el nuevo conteo para el Apertura 2020 le cobrará factura.

Lajud llena de elogios al Guadalajara

Previo al duelo que sostendrán ante el Guadalajara, el guardameta de Xolos, Gibran Lajud, llenó de elogios al Rebaño, afirmando la grandeza que lo caracteriza e incluso mencionando que es importante para el desarrollo y crecimiento del fútbol mexicano.

“Chivas es un equipo grande porque la historia así lo indica. La historia del futbol mexicano marca a Chivas como uno de los equipos más ganadores, entonces siempre es importante que esos equipos estén en buen nivel para el crecimiento de la liga. Obviamente, en los últimos años, ha habido equipos que se han hecho notar y eso también fortalece a la liga”.

Lajud, aplaude la tradición del Guadalajara, de jugar únicamente con jugadores mexicanos, dándole oportunidad al talento nacional. “Es un equipo que tradicionalmente ha jugado con jugadores mexicanos y eso es de aplaudirse, la verdad. Es muy venerable que se mantengan con esa línea y que le den oportunidad al jugador mexicano”.