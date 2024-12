Chivas apuesta su dirección en Óscar García, un 'trotamundos' con procesos cortos

Guadalajara colocó todas sus cartas en Óscar García Junyent para convertirse en el director técnico de Chivas, el estratega español cuenta con 14 años de experiencia, en su etapa como entrenador cuenta con un palmarés destacado en países como Israel y Austria, sin embargo, en sus múltiples etapas cuenta con procesos muy cortos en los diferentes equipos que ha dirigido en ocho países distintos.

García Junyent se ha caracterizado por convertirse en un “trota mundos” después de haber dirigido a nueve equipos diferentes en siete países diferentes: Maccabi Tel Aviv de Israel, Brighton & Hove Albion y Watford de Inglaterra, Red Bull Salzburg de Austria, Saint-Étienne y Stade de Reims de Francia, Olympiacos de Grecia, Celta de Vigo de España y el OH Leuven de Bélgica.

Sin embargo, pese a tener un alto bagaje en diferentes partes del mundo, sus proyectos se caracterizan por ser de muy poca duración, luego de que con equipos como Olympiacos, Saint-Étienne y Watford vivió proyectos muy cortos en los que no superó los 14 juegos dirigidos.

Su mejor proyecto como entrenador se dio en la Bundesliga de Austria, en donde estuvo en el cargo un total de 534 días, en donde disputó 73 partidos, tras registrar 51 triunfos, 12 empates y solamente 10 derrotas, consiguiendo una efectividad del 75.34 por ciento. Al igual que lo realizado con el Maccabi Tel Aviv de Israel, donde registró una efectividad del 70.55 por ciento.

En el resto de los equipos como Brighton & Hove Albion, Stade de Reims, Celta de Vigo y el OH Leuven, fueron proyectos cortos que no superaron los 60 partidos dirigidos, en los que no logró conseguir el 50 por ciento de efectividad.

Como entrenador ha conseguido un total de cinco títulos, uno en su etapa en Israel con el Maccabi Tel Aviv FC donde obtuvo un campeonato de Liga, mientras que en la Bundesliga de Austria estableció su etapa más exitosa de su carrera con el Red Bull Salzburg, luego de que consiguió el título de Liga y dos campeonatos de Copa, además, con los austriacos disputó fases eliminatorias de Champions League y Europa League.

Óscar García ha dirigido un total de 340 partidos, de los cuales ha conseguido 149 victorias, 101 empates y solamente 90 derrotas, consiguiendo un porcentaje de efectividad del 53.72 por ciento.

SV