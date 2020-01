Chivas abre sus puertas a la afición

Más de mil 500 aficionados acudieron a la cita. Verde Valle se tiñó de rojo y blanco para ver el primer entrenamiento abierto del 2020 del Guadalajara y la ilusión por ver a un equipo triunfador, que logre cosas importantes en el torneo que está por arrancar es grande, al grado de que ya sueñan con clasificar a la Liguilla y por qué no, ganar el título número 13 para la institución.

Chivas regresa a los entrenamientos luego de las fiestas de Año Nuevo. Plantel completo, con excepción de José Madueña pic.twitter.com/l0HjotQlov — Javier Robles Jiménez (@info_JRobles) January 2, 2020

No importaba de dónde vinieran, podría ser de Guadalajara, la Ciudad de México, incluso Estados Unidos, todos querían ver a sus nuevos ídolos entrenar, prepararse para un nuevo comienzo lleno de esperanza, aunque no podía faltar el pequeño negro en el arroz, ya que hubo quien se atrevió a llevar la playera del acérrimo rival, el América; sin embargo no hubo problema, ya que este aficionado al equipo subcampeón, no pasa de los cinco años de edad.

Terminó la práctica de @Chivas y los jugadores se acercan a dar autógrafos y tomarse fotografías del recuerdo pic.twitter.com/cD9YaoU0CK — Javier Robles Jiménez (@info_JRobles) January 2, 2020

Asombro por los goles, exclamaciones ante las atajadas de Raúl Gudiño y José Antonio Rodríguez, risas, porras y un ambiente familiar, fue el que se pudo vivir en el Club Chivas Verde Valle, en donde la vendimia no se tardó en aparecer, con playeras que iban desde los 300 pesos, hasta calendarios con fotografías del equipo, alimentos, bebidas, entre otras cosas.

AJ