El llamado ''Rey Midas'' del futbol mexicano, Víctor Manuel Vucetich dijo vivir sin miedo, luego de que los resultados no lo han acompañado en este Torneo Guard1anes 2021, en donde Chivas marcha en el lugar 16 de la tabla general y el funcionamiento no ha sido el que la afición quisiera, mucho menos la directiva.

''Ya no vivo con miedo, vivo ya con la certeza de que esto es así, no me espanta esa situación y así son las cosas, sabemos que tenemos que buscar resultado por la importancia del club. Tenemos que dar resultado por los momentos que vivimos tan críticos donde la alegría de un resultado de Chivas da un aspecto positivo en la sociedad. Eso nos da tristeza porque quisiéramos revertir este momento y buscaremos y lucharemos pese a todas las circunstancias. Si es justo o injusto no lo sé, son las bases y trabajamos nosotros en ellos'', apuntó.

De cara al final del torneo, en donde a Chivas le restan seis encuentros al tener uno pendiente ante Rayados de Monterrey, Víctor Manuel Vucetich espera obtener por lo menos tres triunfos, mismos que le acercarían a la zona de reclasificación del certamen.

''En estos momentos pensamos en que vamos a tener doble liguilla, empezamos el domingo con Santos y de ahí con los demás rivales. Para poder tener cuando menos una aspiración con tres ganados se puede obtener ese pase a la siguiente fase, estamos conscientes de los rivales, pero tenemos la confianza de lo que se ha venido trabajando en el plantel'', apuntó.

OF