Culminó la fase regular del Torneo Apertura 2021 y con esto se dará inicio al repechaje, en el que los equipos clasificados del quinto al lugar 12 disputarán un sitio en la Liguilla. Esta modalidad se volvió a implementar para el Guard1anes 2020, y no fue un problema para Chivas en ocasiones anteriores, aunque en esta ocasión, ¿será una ventaja para el Rebaño?

Los partidos que van a partido único los disputarán Santos vs Atlético San Luis, Puebla vs Chivas, Toluca vs Pumas y Cruz Azul vs Monterrey.

De estos ocho clubes, Chivas ya sabe lo que es jugar un repechaje para después alzar el título de campeón.

Fue en el Torneo Apertura 2006 cuando el equipo tapatío alcanzó el repechaje y aprovechó para conquistar el título del máximo circuito del futbol mexicano. Chivas terminó la fase regular en el octavo lugar, derrotaron al Veracruz; en la liguilla dejaron fuera a Cruz Azul, al América en las semifinales, y en la final se proclamaron campeones al derrotar al Toluca.

En el pasado Guard1anes 2021, los viejos fantasmas se apoderaron de las Chivas. Ni anotar primero le sirvió al Rebaño, que falló en la defensa y quedó eliminado del Repechaje tras caer 4-2 ante Pachuca.

En esta ocasión, Chivas enfrentará a los Camoteros del Puebla quienes los recibirán este sábado en el Estadio Cuauhtémoc por su mejor posición en la Tabla General. Será en punto de las 21:00 horas cuando inicie el partido, en el que el Guadalajara buscará avanzar a la siguiente fase.

