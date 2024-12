Chivas: Roberto Alvarado criticó la actitud de Fernando Gago con los jugadores

Roberto 'Piojo' Alvarado reveló como vivieron los jugadores de Chivas la salida de Fernando Gago a mitad del torneo Apertura 2024. El estratega tenía un proyecto a mediano plazo con los rojiblancos, pero abandonó al club cuando apareció una oportunidad de dirigir a Boca Juniors en la liga argentina, a inicios de octubre de este año .

Gago siempre negó los rumores de su salida frente al vestidor, hasta que fue oficial y los jugadores se enteraron de la noticia de un día para otro. El atacante mexicano contó que mientras los rumores se intensificaban, algunos jugadores hacían cánticos del ‘Xeneize’ para burlarse del entrenador y del preparador físico.

También confesó que cuando la salida del técnico argentino fue oficial, dentro del plantel de Chivas sintieron que fue repentino.

¿Qué dijo el 'Piojo' Alvarado sobre la salida de Fernando Gago de Chivas?

" A mí me toca estar en la Selección cuando él se va, toda esa semana que se hizo viral que se iba, nosotros les cargábamos la mano sobre que se iba, pero nos decían que no , que no había nada, que se quedaba y de repente se van. Fue de un día a otro", contó el futbolista en una entrevista con Yosgart Gutiérrez.

El 'Piojo' también habló sobre como hasta antes de su último partido con Chivas, ante Atlas, Gago siempre se mantuvo firme en que seguiría en la institución.

"Él se despide cuando, supongo, toma la decisión. Al día siguiente se despidió del grupo, pero antes, todos esos días bromeábamos y nos lo negaba, nos decía 'nosotros no nos vamos a ir '. Estábamos con incertidumbre en la semana del Clásico Tapatío", agregó Alvarado.

Según el jugador, la incertidumbre previa al Clásico Tapatío afectó al rendimiento del equipo, que caería ante Atlas con marcador de 2-3.

"Estábamos esperando que nos dijera qua se iba, lo mejor que él podría haber hecho es ser honesto con nosotros, pero en ningún momento nos dijo. Todavía, en el partido contra Atlas, nos dijo que quería ser campeón. Al final creo que nos hizo mal y se vio reflejado en el partido contra Atlas ", expresó.

Para finalizar, Alvarado mencionó que la salida del entrenador a mitad del campeonato lo afectó emocionalmente.

"Me sentí triste, el equipo venía jugando bien y teníamos una idea con él ya muy clara. Es un entrenador muy táctico que te da todas las herramientas para que llegues y juegues libre , fue lo que más le pesó al grupo", concluyó el jugador de Chivas.

MBV