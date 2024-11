Actualmente ante el buen momento que vive Cruz Azul, uno de los futbolistas más destacados del equipo de Martín Anselmi es el canterano de Chivas, Alexis Gutiérrez, quien llegó a la Máquina bajo la gestión de Ricardo Peláez y actualmente es uno de los mexicanos más destacados que fueron convocados con la Selección Mexicana.

En entrevista con EL INFORMADOR, el ex director deportivo de Chivas, Ricardo Peláez, señaló que Alexis Gutiérrez fue un futbolista que no fue tomado en cuenta en el Guadalajara, por lo que ante la falta de oportunidades ahora brilla en Cruz Azul, pese a que vivió dos etapas en el conjunto Rojiblanco.

“Yo lo había llevado a Cruz Azul y me lo llevé a Chivas y tuvo muy poca participación, en la realidad en Chivas no fue tomado en cuenta por los entrenadores mexicanos con los que trabajé, jugó mucho tiempo en Tapatío, y ya que salí de Chivas, lo rescató nuevamente a Cruz Azul, y hoy está jugando de titular y ha hecho un buen papel y se ha ganado merecidamente su convocatoria”, señaló.

Ricardo Peláez llevó a Alexis Gutiérrez en el Torneo Apertura 2019 de Chivas a Cruz Azul, y dos años después en su etapa como directivo del Guadalajara, lo regresó con la finalidad de que obtuviera minutos luego de que vivía cierta inconsistencia, por lo que fue en su segunda etapa con la “Máquina Celeste” cuando destacó.

“Lo llevamos para cumplir con la regla 20-11 como opción para cumplir con la regla de 20-11 que en ese entonces funcionaba, lo llevamos a Cruz Azul, él estaba en Fuerzas Básicas del Guadalajara y en la elección nacional a las menores. Tenía muy buenas referencias de él, lo llevamos a Cruz Azul, nos ayudó mucho en cuanto a los minutos de la regla, pero después tuvo poca actividad y cuando me voy al Guadalajara me lo llevo”,

Al final, Ricardo Peláez reveló que sí considera a Gutiérrez como un hijo, luego de que lo llevó a dos proyectos debido a que confiaba en su calidad y proyección, por lo que se dijo feliz de su convocatoria a Selección Mexicana y el buen momento que vive con Cruz Azul.

“Sí (lo considera como un hijo) de alguna forma sí porque por algo me lo llevé a los dos equipos, con la intención, con la intención y con el conocimiento de que yo sabía, porque lo veía, que es un buen jugador, obviamente con proyección, hoy lo veo triunfar, entonces de alguna forma me siento contento por él, no por mí, porque finalmente pues yo trabajé como directivo y él finalmente lo está logrando poco a poco con la confianza que le está dando Anselmi”, concluyó.

MF