En su visita a León y, contrario a lo que se esperaría de Chivas, el equipo perdió dos a uno con cuatro decisiones determinantes:

El penal anulado de Hugo Camberos.

La expulsión de Óscar García.

El penal no revisado de Luis Romo.

El gol anulado de Armando González.

Ramos explicó que Óscar Mejía García, no sólo tiene sobrepeso —situación que le impide mantenerse de frente a las jugadas— tampoco tiene técnica para leer un partido y tomar decisiones. Sumado a que el gol anulado de Armando González debió ser válido y el penal de Luis Romo no debió serlo.

¿Debió ser penal o no?

Luego de un remate en los límites del área grande, Luis Romo giró su cuerpo hacia la derecha manteniendo el brazo pegado al torso. Sin embargo, el balón impactó esa zona y el árbitro decidió marcar penalti. A pesar de que Tala Rangel logró detener el disparo desde los once pasos, el exárbitro Felipe Ramos Rizo consideró que la decisión fue errónea:

“Esto para mí no es penal, no lo puede sancionar y todavía está de frente a la jugada. Romo se voltea y, si no le pega en la mano, le pega en la panza”, reiteró Ramos.

En ese momento, el marcador estaba igualado a un gol, y Chivas ya jugaba sin su técnico, Óscar García, quien había sido expulsado tras intentar patear a James Rodríguez. Tanto Ramos Rizo como Ricardo Peláez coincidieron en que, aunque la tarjeta roja para el estratega fue correcta, también debió mostrarse una al jugador de León que inició la acción con un empujón en la banda.

Más tarde, Chivas logró lo que parecía el gol del empate gracias a una combinación entre los recién ingresados Armando González y Javier 'Chicharito' Hernández. Sin embargo, el tanto fue anulado por una supuesta posición adelantada. En las repeticiones, la jugada no muestra evidencia clara de fuera de lugar, y Ramos Rizo reafirmó que el gol debió contar:

“Esta es la jugada más brava, pero para mí no hay fuera de juego nunca. Ni del Chicharo, ya la revisé y no es fuera de juego ni de él ni de González”, dijo.

