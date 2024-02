Chivas: Ramos Rizo exhibe claro penal no marcado a favor del Rebaño (VIDEO)

El día de ayer, el equipo del Guadalajara sufrió una derrota 1-0 frente a los Rayos del Necaxa, en su visita al Estadio Victoria en el partido correspondiente a la jornada 9 del torneo Clausura 2024.

A pesar de su insistencia por empatar el partido, Chivas no logró concretar ninguna jugada, yendo en desventaja al descanso y sin cambios significativos en la parte complementaria. Con este resultado, el Rebaño sumó una derrota que, en el trámite del partido, parecía ganable.

Al finalizar, el ex árbitro Felipe Ramos Rizo comentó que durante el partido no se sancionó un penal a favor de los rojiblancos. Señaló que esta era la segunda jornada consecutiva en la que no se marcaba un penal a los dirigidos por Fernando Gago, luego de que en la jornada anterior el Guadalajara también había sido perjudicado por el árbitro en el duelo frente al Mazatlán.

Segunda jornada que no se le sanción penal a favor a @Chivas pic.twitter.com/TJIhZzXpeg — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) February 21, 2024

¿Cuándo es el próximo partido de las Chivas?

El chiverío tendrá que darle vuelta a la página, ya que el próximo sábado 24 de febrero, recibirán en la cancha del Estadio AKRON a los Pumas de la UNAM.

El duelo está programado para arrancar en punto de las 07:05 de la noche.