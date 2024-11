El sábado en la noche en el Estadio AKRON, Chivas dejó escapar la oportunidad de librarse de la "calculadora" y no depender de nadie para encontrar un sitio dentro de los seis primeros puestos de la clasificación. Los dirigidos por Arturo Ortega no pudieron anotar en un encuentro entre fallos de sus atacantes y aciertos de Gil Alcalá, arquero de Pumas. De esta forma, Chivas se colocó en la posición nueve, aún dentro de la zona de play in, pero a tres unidades de la zona de clasificación directa.

El equipo rojiblanco ha tenido un semestre de "ida y vuelta". El camino comenzó con la salida de Fernando Hierro, Director Deportivo que lideraba el proyecto del equipo. Meses después sería Fernando Gago, Director Técnico, quien cambiaría de rumbos tras la tentación lanzada por Boca Juniors. En estos meses, el equipo ha demostrado un futbol competitivo, por momentos, pero que no le alcanzó para vencer a sus máximos rivales. No obstante, el Guadalajara ha sabido recomponer el rumbo al menos para buscar ingresar a las instancias finales del torneo.

Ahora, bajo el mando de Arturo Ortega, Chivas buscará evitar el play-in e ingresar de forma directa a la "fiesta grande" del futbol mexicano.

¿Qué resultados necesita para entrar directo a la Liguilla?

Primero debe concentrarse en su situación individual. Chivas tiene 22 puntos y se encuentra en la posición nueve. Sus siguientes rivales son Santos en Torreón y Atlético San Luis en casa, rival por ese boleto directo . El objetivo debe ser sumar en ambos encuentros, ya que si solo gana uno bastaría con un empate de Pumas o Tijuana para dejar fuera de la clasificación directa al Guadalajara. De igual forma, América y Atlas podrían ponerse por encima de Chivas con una victoria el primero y con cierre perfecto el segundo.

En caso de ganar uno y empatar el otro, Chivas requiere que América, Pumas y Xolos no logren victorias en sus últimos dos partidos. De igual forma Atlas podría dar alcance ganando sus dos partidos, aunque parezca complicado que algo así suceda. El gran problema de este escenario es que Pumas cierra su torneo contra dos equipos ya eliminados, Querétaro y Mazatlán; al igual que Xolos, quien se enfrentará a Juárez y Puebla para culminar la fase regular.

El América, por otro lado, tiene dos rivales que históricamente se le suelen complicar. Recibe a Pachuca el miércoles y visita al Toluca el sábado. Aunque el equipo de Jardine está en plan ascendente.

En caso de ganar los dos partidos que le quedan, Chivas podría aspirar a la clasificación directa si tres equipos dentro del grupo de Pumas, Tijuana, Atlético San Luis y América, se rezagan.

Veremos qué sucede, pues la Liga MX suele dar sorpresas a aquellos que mantienen la esperanza.

