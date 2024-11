El director técnico de Tapatío, José Meléndez aseguró que Teun Wilke sería un futbolista que podría convertirse en la pareja de “Chicharito” en Chivas, debido a que se pueden complementar perfecto en un futuro, además destacó que viene lo mejor para el goleador del equipo filial del Guadalajara, ya que tiene mucho techo.

“Son características muy distintas, la realidad es que como futbolistas creo que incluso son una pareja que se pudiera complementar perfecto a futuro, en cuanto a Teun, pero lo que más me gusta de Teun y se los comparto es que creo que todavía tiene mucho techo, tiene mucho por aprender, muchas cosas por pulirle, y creo que está en el proceso debido, acompañado obviamente de la gente que él necesita para que en su momento pueda ser ese hombre referente del club”, señaló.

Después de la obtención del título, el estratega del Tapatío enfatizó que el título obtenido tiene un sabor diferente, pese a que no logró debutar en primera división, ahora vive distinto el futbol desde el banquillo, por lo que ahora lo disfruta más.

“Pues sí, el tema de mí, de mi carrera en el club, el club corta o mediana, fue meramente de formación. Yo desde chico, la verdad es que me llevo a esta institución como persona más que como jugador. Quizá el tema de primera división no se me dio, pero ahora lo vivo distinto, lo disfruto más. No, creo que el tema de verlo desde esta parte se goza y se sufre, claro, pero al final el tema de verlo ordenado de esta manera, estoy feliz, estoy orgulloso”, agregó.

Al final, reveló que desde que inició como entrenador siempre se visualizó dirigiendo en el club de sus amores, por lo que ahora que logró otorgarle un título a la institución Rojiblanca es algo muy emotivo que llena el corazón.

“Plenitud, la verdad es que es algo que desde el día uno que me decidí en formar, en ser entrenador, en participar de esto, en ser parte de mi vida, me visualizaba aquí, me visualizaba teniendo estos colores, esta institución y bueno que llegue el título tan rápido, la verdad es que me llena el corazón, estar aquí presente con mi familia, con toda la gente que lo ha vivido así desde dentro, la verdad es que me llena y lo resumiría en eso, plenitud, estoy feliz”, concluyó.

