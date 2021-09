Por respeto a Víctor Manuel Vucetich, la directiva del Guadalajara no ha comenzado a entrevistarse con los posibles candidatos a entrenador del Rebaño.

Lo anterior fue dicho por Ricardo Peláez, director deportivo de Chivas que hoy negó haberse entrevistado con entrenadores como Antonio Mohamed o Jaime Lozano, estrategas que han aparecido en la órbita de Chivas desde hace algunas semanas.

''He leído mucho sobre que ya me entrevisté con algunos y hasta que ya nos arreglamos económicamente, y esto es una mentira total, no es cierto. Hemos respetado la jerarquía y la trayectoria de Vucetich y de las instituciones''.

“Hasta el momento ha sido así porque genuinamente creímos en el proyecto. Yo no puedo entrevistar técnicos si tengo uno en el equipo. Por supuesto que hay un ‘plan b’, y ahora vamos a comenzar con este interinato sin descuidar nuestros objetivos en la Liga”, compartió Peláez.

Aunque no se ha planteado una fecha límite para anunciar al nuevo estratega del Rebaño, Peláez hizo hincapié respecto a que Marcelo Michel Leaño sólo ocupará el banquillo de manera interina, pues no figura entre las opciones para sustituir a Vucetich de forma definitiva.

