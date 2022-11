Mirar en el pasado de Omar Bravo es recordarlo como el máximo goleador en la historia de Chivas que además vistió la playera de los Rojinegros del Atlas. El exdelantero del Rebaño vistió la playera de los dos equipos tapatíos.

Al respecto, Omar Bravo confesó que no fue sencillo para él fichar por el Atlas, pues aunque no fue en transferencia directa, la gente lo relacionaba más con Chivas que con cualquier otro equipo. Sin embargo, Tomás Boy fue el que lo convenció para ir a los Zorros.

"Es la decisión más difícil de mi carrera fichar con el Atlas, porque valía madr* que viniera de Cruz Azul, la gente me etiqueta con Chivas, entonces yo sabía que esa parte no iba a pasar desapercibida, solamente tuve dos horas para decidir. Me llamó Tomás Boy para ir al Atlas y le dije que estaba cabr*n por las aficiones, le dije que lo iba a pensar y les dije que sí", detalló Bravo.

Finalmente, Omar Bravo reveló que al principio no dimensionaba en su total magnitud lo que representa ser el máximo goleador en la historia de Chivas, pero ahora lo ve con buenos ojos.

"Ahora que estoy retirado le doy ya la justa medida, sé lo que representa el Guadalajara para mucha gente, que este allá arriba me hace pensar que tuve un papel muy digno en el club y que de alguna manera traté de dejar algo", sentenció.

