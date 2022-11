La reciente llegada del nuevo director técnico de Chivas, Veljko Paunovic, a los aficionados les genera un sabor agridulce. Algunos dudan de su capacidad, pero otros piensan que puede ser la solución para traer nuevas estrategias y una nueva cultura deportiva que impulse a los futbolistas mexicanos a ser más disciplinados y efectivos dentro del terreno de juego.

Para algunos chivahermanos podría ser la sorpresa para que, de nuevo, Chivas pelee campeonatos y no los últimos lugares de la tabla de clasificación de la Liga MX.

Jorge Oseas Jasso Ramírez, hijo de Juan "El Bigotón" Jasso, parte el campeonísimo del Club Guadalajara (foto), destacó la llegada del serbio nacionalizado español, Paunovic, ya que considera que podría disciplinar a los jóvenes.

"Pienso que va ser afirmativo y positivo para Chivas, ahora lo que necesita Chivas es gente que venga de afuera del país para que nos arraigue nuevas costumbres de Europa, para que sean más profesionales. Ya estamos hartos de lo mismo y de los mismos entrenadores. Este señor tiene idea de lo que es el futbol mexicano. Depende de los muchachos, lo más seguro es que las costumbres que tengan en Europa se queden en México", manifestó.

Otro aficionado rojiblanco que paseaba por las calles del Centro Histórico de Guadalajara es Armando Lozano, quien destacó la llegada del nuevo director deportivo, Fernando Hierro y de Veljko tiene sus dudas, hubiera preferido un entrenador que conociera el futbol mexicano y la trayectoria de Chivas.

"Del Director Deportivo sí se me hace bien y del técnico ni visto, ni oído, yo no tengo conocimiento, sé que ganó un mundial juvenil en el 2015, hasta ahí, estuvo entrenando en la MLS y de ahí nada. No estuvo bien que se lo trajeran, porque hay mejores entrenadores en México, Mohamed es buena opción", acotó.

José Luis Valenzuela señaló que no tiene ningunas esperanzas de que el conjunto rojiblanco repunte con el europeo, ya que han estado en la institución otros sin acordarse de los nombres como los holandeses Hans Westerjoff y John Van't Schip.

"Yo no tengo tanta esperanza la verdad porque ni idea, preferiría que fuera un mexicano porque ya tiene idea del futbol aquí en México. Ya hubo europeos y no hubo resultados. Me gustaría a El Piojo, El Tuca, Mohamed", señaló.

Por su parte, Jonathan Ramos destacó que esta decisión podría ser un acierto del dueño Amaury Vergara y del nuevo director deportivo, Fernando Hierro, ya que esperan que tenga todo el conocimiento estratégico en la cancha y fuera de ella.

"Es la expectativa por el historial que tiene, realmente que si ahora le abren la cartera y trae los jugadores correctos sí. A veces traen bombas y no demuestran lo que esperamos, no es el director, a veces, son los jugadores, espero que repunten un poco mejor. Espero una mejor estrategia y que estemos luchando por liguillas directas y no repechajes, ojalá que se diera un título", acotó.

OF