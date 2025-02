Luego de que a Chivas se le anulara un gol que, a primera instancia, parecía legítimo por parte de Alan Pulido, el auxiliar técnico del equipo, Francisco Ruano, no desaprovechó la oportunidad de señalar que no es la primera vez que los rojiblancos pasan por una situación así, pero que en cuestiones de arbitraje no pueden hacer algo al respecto.

Asimismo, defendió a Hugo Camberos, quien había logrado hacer un gol heroíco a favor de los rojiblancos, pero minutos más tarde fue cómplice en el tanto que le otorgó la victoria a Toluca, señalando que así son las cosas dentro del futbol.

“El juego del equipo en el segundo tiempo es la imagen que queremos dar. Un equipo que es valiente, que aprieta arriba y luego tiene más el balón. Sobre el arbitraje, lo que no controlamos, no podemos hacer nada. Las líneas que le tiran a Chivas no se pueden valorar en lo rectas o no rectas que están. Creo que no es la primera vez que nos pasa”.

“No nos vamos satisfechos porque tú desde el banquillo ves qué equipo está yendo adelante. Después de ir perdiendo, hemos ido por el partido. Al final, el futbol son goles marcados y hemos marcado uno menos. Hugo es un joven de 18 años con un gran talento, trabaja mucho y esa acción es parte del futbol. Tiene que servirle para aprender, no creo que nos podamos quejar de su aportación”, manifestó el auxiliar.

Con este revés ante Toluca, Chivas acumuló su tercera derrota en el torneo, todas como visitante. Sin embargo, para Ruano esto no preocupa en el plantel, sobre todo, por el desempeño que tuvieron los jugadores en el Nemesio Diez.

“Los números están ahí, pero yo creo que hoy, sobre todo con en el segundo tiempo, que con lo que hemos hecho no nos podemos ir descontentos. Nos podemos ir descontentos con el resultado, pero si alguien ha merecido ganar, creo que hemos sido nosotros”, finalizó Ruano.