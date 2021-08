Después de que la afición rojiblanca pidiera la salida de Víctor Manuel Vucetich como entrenador del Chivas, dentro del vestidor tapatío no ocultan su respaldo al experimentado estratega, pues jugadores como Jesús Molina han reconocido que es injusto culpar al "Rey Midas" de los malos resultados del equipo.

"Es injusto, porque cuántos técnicos han pasado por Chivas, y técnicos te estoy hablando que han tenido resultados, han sido campeones en todos lados. Todos tenemos un grado de responsabilidad y debemos asumir ese rol. Lo declaré anteriormente: nos seguimos llevando técnicos entre las patas y eso no se me hace justo, porque es jugar no sólo con el trabajo de nosotros, sino con el de nuestros compañeros y nuestras familias, también con las familias del cuerpo técnico y director deportivo", compartió el capitán de Chivas.

En ese mismo sentido, respecto a los malos resultados del Guadalajara, Jesús Molina señaló que la mala racha del Rebaño viene desde mucho tiempo atrás, pues considera que desde hace ya varios años que Chivas no es el equipo más constante en la cosecha de puntos.

"He hablado con compañeros que llevan más tiempo acá para intentar comprender por qué ha pasado esto. Fuera de los campeonatos en la etapa de Matías, en puntaje Chivas no ha sido constante en los últimos seis o siete años. Hay algo, hay un trasfondo y tenemos que encontrarlo".

"Hoy nosotros somos los responsables de cambiarle la ruta al equipo y posicionarlo en los primeros lugares o seguir con esa tendencia negativa que ha venido pasando durante los últimos años. No hemos logrado la constancia que merece esta institución y tenemos que partir de ahí para darle la vuelta a la página", finalizó.

Actualmente, después de seis jornadas concluidas en el torneo, Chivas apenas ha conseguido un total de seis puntos de 18 posibles, esto debido a que sólo ostenta una victoria a la vez que contabiliza tres empates y dos derrotas.

OF