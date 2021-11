En Chivas son conscientes de su situación, y no sienten que avanzar al Repechaje pueda salvar el mal torneo que han tenido en este Apertura 2021.

Así lo siente el defensa Miguel Ponce, quien aseguró que Chivas solo salvaría el semestre en caso de coronarse como campeón.

"La verdad es que no, lo que salvaría el torneo es que fuéramos campeones, Chivas no está para ganar un partido, sino para competir por el título, si no nadie estará contento, debemos levantar en este partido para tener un buen cierre", comentó.

Este viernes a las 21:00 horas Chivas enfrentará un duelo crucial para sus aspiraciones, pues el Rebaño se meterá a la cancha del Mazatlán con la encomienda de sacar tres puntos a como dé lugar.

OF