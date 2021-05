Chivas: Los refuerzos que debería buscar el Rebaño

A pesar del buen cierre que tuvo en el Temporada Regular del Guard1anes 2021, Chivas se fue eliminado de una forma vergonzosa ante el Pachuca, pues los Tuzos avanzaron a los Cuartos de Final después de doblegar al Guadalajara con marcador de 4-2.

Debido a esta situación, en la cúpula del equipo rojiblanco deben de comenzar a replantearse el futuro próximo de su proyecto, y a pesar de que las finanzas del Guadalajara no sean las mejores, hoy enlistaremos algunos de los refuerzos que le caerían bien al Rebaño de cara al siguiente certamen.

Ignacio Ambriz

Si es que decide cortar a Víctor Manuel Vucetich, Chivas debería buscar la posibilidad de traer de vuelta a Ignacio Ambriz, un estratega que ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y que sabe sacar lo mejor de cada jugador que tiene en su plantel.

Desde su breve paso y salida de Chivas en 2012, Ambriz ha podido consolidarse y levantar títulos nacionales e internacionales, y quizá sería benéfico para el Guadalajara ofrecerle una posibilidad de revancha.

Fernando Navarro

Pasan los años y Fernando Navarro sigue siendo uno de los jugadores más infravalorados de la Liga MX, pues a pesar de sus grandes actuaciones y su aporte en ataque y defensa para León, su perfil se ha mantenido bajo en el futbol mexicano.

Con todas esas capacidades y debido a la falta de referentes consolidados en el equipo, al Guadalajara le vendría bien hacerse de los servicios de uno de los mejores futbolistas de "La Fiera".

Johan Vázquez

A pesar de que Vázquez parece estar destinado a irse al futbol europeo, en Chivas deberían hacer el esfuerzo por hacerse con la carta del ahora jugador de Pumas, pues sin importar que aún es muy joven, Johan se ha convertido en un central confiable que le aportaría seguridad al Guadalajara.

Chivas cuenta con grandes prospectos en esa posición, sin embargo requiere de resultados inmediatos y es por eso que Johan caería bien a la zaga rojiblanca.

Héctor Moreno

Después de una larga carrera en el extranjero, Héctor Moreno ha declarado que no le cierra las puertas a volver a la Liga MX en algún momento, y es por esto que Chivas debería buscar los servicios del experimentado defensa.

La calidad del Héctor no está en duda, sin embargo el tema económico podría ser el principal problema para que algún día se vista de rojiblanco. Actualmente Moreno milita en el futbol de Qatar.

Orbelín Pineda

El "Maguito" ya sabe lo que es vestir la camiseta del Rebaño y ser campeón con el equipo, y debido a que no ha renovado contrato con el Cruz Azul, podría ser una oportunidad inmejorable para convencerlo de regresar al Guadalajara.

Un jugador con sus cualidades no le sobra a ningún equipo de la Liga MX, y su posible fichaje también abonaría para calmar un poco la inconformidad de la afición tapatía.

Erick Aguirre

Desde hace varios años Erick aparece recurrentemente en la órbita del Guadalajara, sin embargo su fichaje nunca se ha podido materializar.

Él es un jugador que puede ser utilizado en diferentes posiciones, y a pesar de que es muy joven aún, ya cuenta con un largo recorrido en Primera División y es sin duda un candidato para llegar al Rebaño.

Erick Gutiérrez

El "Guti" milita actualmente en el futbol de Holanda, sin embargo su aventura por el viejo continente no ha sido la mejor, pues debido a lesiones y diversos factores, el ex capitán de Pachuca no ha podido despuntar con el PSV.

Por estos motivos es que repatriarlo podría ser una buena jugada en la que todos salgan beneficiados, ya que Chivas se haría de los servicios de un gran jugador mientras que el "Guti" retomaría reflectores en un futbol donde ya ha triunfado.

Alan Pulido

Más allá de las dificultades que implicaría traerlo de regreso, Alan Pulido podría significar la solución a muchos de los problemas de Chivas, pues a pesar de que José Juan Macías comenzó el torneo con un buen ritmo goleador, al final se desdibujó y dejó der ser el delantero letal que necesitaba el Guadalajara.

Es por esto que repatriar al último campeón goleador de Chivas podría ser una gran apuesta de la directiva. Sin embargo, en varias ocasiones el jugador ha mostrado que su relación con Ricardo Peláez no es la mejor.

