Luego de que Omar Govea fuera anunciado como refuerzo de Chivas hace algunos días, el jugador tuvo que viajar a Cancún para integrarse a la pretemporada del equipo y ponerse a la par de sus compañeros para prepararse física y mentalmente previo a encarar los torneos del Apertura 2024 de la Liga MX y la Leagues Cup.

En entrevista para Chivas TV, el futbolista de 27 años dio sus primeras palabras como rojiblanco, en las que destacó ambición de la escuadra que dirige Fernando Gago y las ganas que tenía de poder ser parte del Rebaño.

"El viaje ni se siente cuando tienes muchas ganas de llegar a algún lugar. Tenía muchas ganas de vivir mi primer día, tengo muchas ganas de vivir mi día a día con la gente también. Me siento emocionado, me sentí muy bien".

"El equipo se ha comportado muy bien, hay buenas sensaciones con el grupo. Si bien apenas empecé a convivir con ellos, me bastó eso para saber que es un grupo muy sano, que es un grupo que quiere conseguir cosas importantes. Me recibieron muy bien, ya conocía por ahí a algunos. La verdad que, para ser mis primeras horas, me siento muy contento" , expresó Govea.

Omar que cuenta con experiencia europea y que fue parte de la Selección Sub-17 subcampeona en el Mundial de la categoría en 2013, viene de una campaña en la que perdió protagonismo con la escuadra de Monterrey, participando en 15 de 17 juegos en fase regular. Por lo que con Chivas podría retomar el nivel necesario para volver a ser titular indiscutible, sobre todo, porque el Guadalajara está urgido de hombres que puedan aportar.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: Chivas anuncia otra baja para el AP24

OF