José Juan Macías, delantero surgido de las fuerzas básicas de Chivas, ha anunciado su salida del club mediante una emotiva carta . En el texto, JJ Macías expresa el profundo agradecimiento y cariño que siente por la institución en la que ha crecido desde los cuatro años, aunque lamenta no haber podido demostrar su verdadero potencial debido a las lesiones que lo han aquejado.

Macías subraya que, a pesar de los momentos difíciles, siempre se sintió respaldado por los aficionados del club. "A pesar de los momentos difíciles, siempre me sentí respaldado por cada chivahermano a través de los mensajes que me hacían llegar y cuando me los encontraba en la calle", escribió el delantero, destacando la conexión y el apoyo incondicional de la afición rojiblanca.

Durante su estancia en Chivas, Macías acumuló experiencias inolvidables y valiosas enseñanzas, sin embargo, las lesiones impidieron que mostrara su mejor versión en el terreno de juego. "Lamentablemente, las lesiones me impidieron dar lo mejor de mí en el campo y ayudar al equipo de mis amores tanto como hubiera querido", explicó, reconociendo la frustración que sintió al no poder contribuir como soñaba.

En su carta, Macías también agradeció a sus compañeros, al personal del club, y especialmente al departamento médico y de kinesiología, quienes lo ayudaron en su recuperación de dos graves lesiones de rodilla. Asimismo, agradeció a la dirección deportiva y a Amaury Vergara por su apoyo constante durante los momentos más difíciles de su carrera.

Finalmente, José Juan Macías se despide con la esperanza de que Chivas continúe cosechando éxitos y con la certeza de que siempre tendrán en él a un chivahermano más. "Me voy con la esperanza de que el equipo siga cosechando éxitos y con la certeza de que siempre tendrán un chivahermano más en mí. ¡Gracias por todo, Chivas!"

El destino de Macías ahora está en Santos Laguna, equipo al que llega en calidad de libre y se pondrá a la orden del técnico Ignacio Ambriz, quien lo conoce en su etapa como atacante de León.

