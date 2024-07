Chivas: Jesús Corona se rinde ante “Chicharito”

Aunque le anularon dos goles en este partido contra Xolos de Tijuana, Javier Hernández se ganó el aplauso de sus rivales por el partido que dio en la cancha del estadio Caliente.

En específico se llevó el reconocimiento de José de Jesús Corona, cancerbero de los Xolos que tiene plena confianza en que “Chicharito” se destapará pronto como el delantero que Chivas espera.

“Sabemos de la calidad de Javier, todos lo conocemos, su categoría. Afortunadamente para nosotros estaba en posición adelantada. Él es un jugador que tarde que temprano va a explotar, sabemos de su calidad, de lo profesional que es para trabajar y bueno, llegará su momento”, comentó el guardameta.

En otro orden de ideas, Corona reconoció que le tomó por sorpresa el alinear como portero titular en este partido, sin embargo es sabedor que las modificaciones en el 11 inicial son una costumbre del entrenador Juan Carlos Osorio.

“Me enteré de mi titularidad previo al partido. Sabemos la idea del profe, la metodología que le da a los equipos y sabemos que podemos entrar en cualquier momento y hay que estar preparados. No me lo esperaba, en el aspecto de que el partido pasado jugó Toño y, como dicen por ahí, equipo que gana repite, pero aquí sabemos que eso no va y el que esté a disposición es el que va a responder cuando sea requerido”.

“Estuvimos haciendo un gran trabajo durante toda la semana y qué bueno que lo culminamos con un resultado positivo, el segundo al hilo y esto es muy bueno para todo el equipo”, finalizó.

Con seis puntos de seis posibles y seis goles en dos partidos, los Xolos marchan como líderes de este Apertura 2024 de la Liga MX.