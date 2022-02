Su paso por el futbol de Europa no fue lo esperado; sin embargo, José Juan Macías no se arrepiente de haber tomado ese reto en su carrera.

Ahora que ha regresado a Chivas, el delantero reconoció que esa etapa con el Getafe le ayudó para madurar en muchos aspectos, y es por eso que se muestra feliz de estar de nuevo con el cuadro tapatío.

"La verdad que maduré muchísimo en todos los sentidos por situaciones que pasé, me siento feliz con ese crecimiento en lo personal. En las decisiones que tono no busco arrepentirme, estoy seguro y estoy agradecido con esa oportunidad que Chivas me brindó. Estoy también muy feliz de estar acá, fue mi decisión. La vida no solo se trata de futbol y estoy feliz con lo que he crecido personalmente y seguiré dando lo mejor de mí".

"No sé si en algún momento me perdí o no, tengo 22 años, sigo siendo un chavo y uno tiene que crecer, solo sé que estoy más maduro en todos los aspectos", dijo el delantero del Guadalajara.

Macías pasó nueve meses sin disputar un juego con el Rebaño, pero reapareció con el equipo durante el partido del fin de semana contra León, mismo en donde ingresó al terreno de juego para sustituir a Ángel Zaldívar en la parte complementaria del encuentro.

