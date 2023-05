Que si cambió su táctica, que si por fin salió con un centro delantero nominal como lo es Ronaldo Cisneros, que si por fin mandó al “Pocho” Guzmán de mediocampista, que atinó en los cambios, todo eso queda de lado, y es que el Profe Pauno, director técnico del Guadalajara reconoció el esfuerzo de sus jugadores y sobre todo el corazón que le pusieron en el terreno de juego, para que se consiguiera el resultado de triunfo y el boleto a la Final.

“Hoy no era día de táctica, no era planteamiento, hoy era el corazón y el corazón de estos jugadores y de la gente que nos apoya, le ha ganado a un gran rival, hemos crecido y he visto que soy capaz de inspirar a un gran club y a los chicos que trabajan, los inspiro para darles confianza y fe para sacar su mejor versión, todavía no hemos hecho nada, falta el más grande paso, por eso debemos mantener la humildad, hoy disfrutamos y mañana volvemos a trabajar”, comentó el estratega serbio.

No olvidó el hecho de felicitar al rival por el tipo de partido que entregaron, sin embargo el Profe Pauno reconoció que él y sus jugadores han escrito una página brillante en la historia del club, así como en los Clásico Nacionales.

“Tengo que felicitar al rival, que ha sido muy duro, ahora nosotros hemos escrito una parte de la historia, hoy ha sido muy emocionante, todo mundo lo va a recordar, unos para bien otros para no muy buena memoria pero lo más importante fue que el equipo hoy salió mostrando que tiene un carácter tremendo, una fe tremenda en lo que hacemos”.

