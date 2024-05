Luego de que se anunciara su salida del Guadalajara con rumbo al futbol de Arabia Saudita, Fernando Hierro le dedicó un emotivo mensaje a la afición de Chivas y al club en general.

"Ha sido un honor unirme a esta familia, unirme a este club. Ha sido un honor estar este año y medio. Evidentemente, lo que sí me gustaría es mandar un mensaje a todo el mundo. ¿Qué me deja Chivas? Cariño, sentido de pertenencia, haber conocido un mundo que por más que podía imaginar hace tiempo que era grande, es mucho más grande con el paso del tiempo. Haber conocido al mundo Chivas es una experiencia inigualable, ha sido algo que me da orgullo, el pertenecer a un club como este que sólo juega con mexicanos. Realmente me ha llenado muchísimo", comentó.

Por otro lado, Hierro destacó el acompañamiento que tuvo su proyecto por parte de la afición en este año y medio, mismo en donde los fanáticos del Rebaño lo hicieron sentir local tanto dentro como fuera de casa.

"Mi presencia creo que ha sido máxima, este semestre hemos sido el equipo que más visitas ha tenido en los estadios dentro y fuera de casa porque estamos inspirando a las nuevas generaciones. Es muy importante que en este semestre fuimos sold out en casa y eso se agradece. Jamás podría pensar el acompañamiento que tiene Chivas, todo lo que mueve, y eso para mí es algo inigualable. Por muchas experiencias que tengo en mi vida, esta es una de las más bonitas, porque aquí nació Nicolás, mi hijo, y en cualquier momento vamos a volver porque mi hijo preguntará dónde nació", aseguró.

Respecto al Rebaño, Hierro se mostró tranquilo con el porvenir del club de la Liga MX, ya que confía en que la base que dejó en el primer equipo de Chivas y en sus fuerzas básicas le ayudará a la institución a conseguir sus objetivos deportivos.

"Hay una base de trabajo, una base de organización, hay una base de jugadores con Tapatío y las Subs, eso habla del proceso, y es muy importante. Hasta arriba de todo está el primer equipo, que tiene una base muy sólida con tres clasificaciones directas a Playoffs y los chicos están creyendo", finalizó.

Ahora Hierro partirá con rumbo al Al-Nassr, club en donde fungirá como directivo y en donde coincidirá con otras leyendas del Real Madrid como Cristiano Ronaldo.

