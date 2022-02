Fernando Beltrán es uno de los canteranos más prometedores de Chivas en los últimos años, sin embargo, el jugador reconoció que hace algunos meses quiso salir del Guadalajara.

El mediocampista fue relegado a la banca durante la etapa de Víctor Manuel Vucetich en el equipo, y fue durante este lapso que meditó la posibilidad de salir a otro club del futbol mexicano.

"Pasé muchas situaciones con el técnico anterior (Víctor Manuel Vucetich), cosas que fueron rompiendo la relación. Yo siempre entendí que no fui de su gusto, nunca lo fui, nunca logré llenarle el ojo y esa preocupación les llegó mucho a ellos, que me costó mucho querer venir a entrenar a veces, esa sensación de que por más que haces no llenas al entrenador al punto de que busqué mejores opciones, quise ir a otro equipo donde se diera la oportunidad".

"Sigo aquí por Amaury (Vergara) y por Marcelo (Michel Leaño), ellos siempre me dieron el voto de confianza a pesar de que yo pasaba esa situación, ellos creyeron que yo podía estar en mi mejor versión, por eso sigo aquí", comentó Beltrán en entrevista para TUDN.

El Apertura 2021 fue el último torneo en donde Chivas inició con Vucetich en el banquillo, y aunque después llegó Marcelo Michel Leaño para relevarlo, Beltrán registró un torneo con pocos reflectores, ya que solo fue titular en un total de cinco partidos.

En contraparte de ese torneo, en este Clausura 2022 Beltrán ha jugado casi el 80% de los minutos disponibles hasta la Jornada 5 del certamen.

