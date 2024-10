Tras la polémica que envuelve al conjunto de las Chivas de cara al Clásico Tapatío, ante la inminente salida del director técnico Fernando Gago, el mediocampista Fernando “Nene” Beltrán aseguró que él desconoce cualquier tipo de información en cuanto a este tema y que, además, los jugadores siguen depositando la misma confianza en el estratega.

Pese a los rumores que hay fuera del plantel y la distracción que estos podrían ocasionar, Beltrán agregó que este equipo está más unido que nunca y como experiencia personal, a él no le había tocado estar con compañeros que generaran dicha conexión.

“Es un tema que a mí no me incumbe (la posible salida de Gago) y que no sé nada al día de hoy. No sé si vaya a pasar o no, es un tema que sólo he leído por fuera y por redes sociales. Lo único que a nosotros nos importa, como ayer lo dijo Pollo, es que confiamos en él y él ha confiado en nosotros y eso es lo que le hemos respondido a él.”

“Ha habido mucho ruido por fuera y obviamente nosotros seguimos enfocados en lo nuestro, estamos tranquilos, venimos haciendo las cosas bien como equipo. Desde que subí a Primera División, hasta hoy nunca había estado en un equipo tan unido, tan concentrado en querer ser campeón, en querer lograr cosas importantes en este club”, expresó Fernando.

También fue cuestionado sobre las declaraciones que el futbolista rojinegro Edgar “Gary” Zaldívar realizó el pasado miércoles señalando que los canteranos de Atlas ya sabían lo que era ser bicampeón, a diferencia de los de Chivas que no habían conseguido nada, a lo que “Nene” sólo se limitó a contestar que él no conocía al lateral de la Academia.

