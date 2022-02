Chivas Femenil: Rubí Soto recuperó la confianza con las Rojiblancas

Aunque hizo historia con su salida al futbol del viejo continente, la delantera Rubí Soto no vivió su mejor etapa cuando militó en el equipo femenil del Villarreal de España.

Debido a esto es que la atacante perdió reflectores, pero ahora aseguró que ha retomado la confianza perdida y está segura de que puede ayudar a Chivas a conseguir el segundo campeonato de la Liga MX Femenil.

"La confianza era lo que me faltaba. Me sentía con cero confianza porque en España estuve mucho tiempo sin jugar. Jugué la Liguilla y los partidos para ascender, pero me afectaron los cambios y dure solo un torneo allá y volví. Por temas personales no estaba al 100, pero siento que retome la confianza y soy la Rubí que conocieron en torneos anteriores", comentó.

Después de cinco jornadas en el torneo Chivas es líder en solitario, esto gracias a las cuatro victorias y un empate que han conseguido en el Clausura 2022.

