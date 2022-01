Chivas Femenil: Presenta a “Pato” Alfaro como su nuevo entrenador

Aunque su nombramiento se dio hace un par de semanas, fue hasta ahora que Juan Pablo Alfaro fue presentado de manera oficial como el estratega de Chivas Femenil.

Con la sala de prensa del Estadio Akron como escenario, el “Pato” se mostró entusiasmado con este reto, y dijo estar a la altura para tomar las riendas del chiverío, un equipo acostumbrado a pelear en los primeros planos de la Liga MX Femenil.

“Estoy muy contento y muy agradecido con esta oportunidad que se me está brindando. Sé que es un reto muy interesante el que tengo enfrente, pero me siento con las tablas necesarias para poder sacar adelante a este barco que es Chivas Femenil. Lo que tengo a favor es que las conozco, sé lo que me puede dar cada jugadora”, comentó el timonel.

Alfaro formó parte del cuerpo técnico de Edgar Mejía, quien a mediados de diciembre dejó el banquillo rojiblanco para atender temas personales.

JL