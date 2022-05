Chivas Femenil: Nelly Simón dice que las jugadoras "son unas ching..."

Con los sentimientos a flor de piel y con el llanto de la alegría por haber levantado el título del futbol femenil en México, la directora deportiva del Club Guadalajara, Nelly Simón cumplió su palabra y de la mano de Juan Pablo Alfaro y de un grupo de jugadoras en gran nivel, levantó el trofeo de campeonas, con un solo calificativo para sus futbolistas: “Son unas chingonas”.

“Son muchas cosas, haber dejado a mis hijos en México, extrañarlos todos los días, dejar mi trabajo de 20 años, mi familia, mis amigos, esto me ha costado trabajo, he trabajado con mucha responsabilidad, trabajando para verlas crecer, somos mujeres chingonas, no lo puedo describir, todo ha valido la pena, me he sentado a reflexionar, todo lo bueno, lo malo los aciertos, las caídas, he crecido muchísimo y estoy muy orgullosa”, indicó Nelly Simón para la cadena que transmite al Guadalajara en sus partidos como local.

