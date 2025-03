Luego de varias jornadas en las que Viridiana Salazar y Alicia Cervantes sufrieron para poder anotar gol, la tarde de este domingo, nuevamente fueron las jugadoras quienes le brindaron la victoria al Guadalajara por segundo partido consecutivo.

Ante esto, Antonio Contreras, estratega de las Chivas Femenil, destacó la labor de ambas delanteras, quienes habían sido duramente criticadas por la falta de anotaciones, sin embargo, el entrenador español enalteció su aporte dentro del campo sin el balón y en una función más defensiva.

“Viridiana hoy marcó un golazo y, pese a quien le pese, ya lleva dos. Pero que, esa gente que quiere tanto a Viri, que no solo se fijen los goles, que también se fijen en el trabajo sin balón, muy poquitas trabajan como Viri sin balón.”

“Licha también está trabajando sin balón. Y creo que, puede ser el año que más está trabajando mejor defensivamente o yo le estoy obligando a trabajar defensivamente. Cervantes tiene que seguir mejorando a nivel defensivo, pero para ser una Licha más completa”, explicó Contreras.

Respecto a las múltiples jugadoras que han presentado rotura de ligamentos, el entrenador europeo dijo que, aunque se tenga un gran equipo médico, los encargados de esas áreas deben de cuidar ‘lo que no se ve’, haciendo referencia a la alimentación y cuidados que tienen las futbolistas fuera de la cancha o trabajo físico.

“Por mucho servicios médicos o periodo físico que tengamos o por mucho que hagamos, si no se potencia en el gimnasio, si no se cuida en la parte que no se ve, pues tienes riesgo. También, ver cómo afecta el tema de la menstruación de la mujer en las lesiones de cruzado, para mí eso es importante”, agregó el director técnico.

SV