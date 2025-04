Pese a que Chivas Femenil sacó un resultado de vital importancia contra Pumas en el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2025, las tapatías se vieron afectadas luego de que se les anulara un tercer gol que era legítimo, mismo que, probablemente, hubiera sepultado a las universitarias.

Ante dicha situación, el entrenador rojiblanco Antonio Contreras comentó que el árbitro central reconoció su error frente a él. Sin embargo, aseguró que esta tercera anotación mal anulada no será factor para que las Chivas consigan su pase a Semifinales.

“Tengo claro que es gol y no porque lo diga yo. Mi obligación, como entrenador de Chivas, es pedir una explicación a ese gol. Y la sorpresa que me llevo es que me dice el árbitro que lo disculpe, son sus palabras, que lo disculpe, que se ha equivocado.”

“Si un equipo sale a ganar, es más fácil ganar. Hay que salir con esta actitud, con estas ganas, intentar saber manejar distintas situaciones en el partido, porque ellas (Pumas) vinieron a trabajar con la línea de 5 cuando no habían trabajado así durante toda la temporada. Nuestro objetivo está claro, hay que salir a ganar”, señaló Contreras.

Contreras fue cuestionado si, desde su perspectiva, consideraba como desventaja cerrar en cancha visitante, a lo que él respondió que de lo único que se tiene que preocupar es que sus dirigidas continúen haciendo su trabajo para conseguir el resultado a favor.

“De momento somos el único equipo que va con el resultado a favor, porque el resto ha empatado. Que nadie se despiste, el factor campo va a cambiar si nosotros somos capaces de hacer nuestro trabajo. Me tengo que preocupar de que tengamos la calma suficiente”, concluyó el entrenador.

MF