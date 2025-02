Entre problemas internos y un desempeño que se fue a la baja, las Chivas Femenil tuvieron que iniciar este torneo, conscientes de que debía de haber un cambio muy necesario para poder retomar el lugar que le corresponde al equipo rojiblanco.

Más allá de la llegada de Antonio Contreras que sirvió como un preámbulo para mejorar, Damaris Godínez comentó que existe una unión interna más fuerte que permite apoyarse unas a otras tanto dentro del campo, como fuera de él, y que ha sido muy importante la contribución de las jugadoras de fuerzas básicas para aumentar el nivel.

“Ahora somos más equipo y esto ha sido el trabajo de todas las jugadoras, pero también del cuerpo técnico con el profe Antonio motivándonos. Él también nos ha unido un poquito y creo que se refleja en la cancha, porque no solo es estar unidas, sino también que ahí se pueda reflejar. Que, si a lo mejor a una compañera no está al cien, tú estás ahí siempre para ayudarla y motivarla, no solo fuera, sino también en toda la cancha.”

“Las jugadoras que vienen de fuerzas básicas también están muy comprometidas. A pesar de que son niñas jóvenes, siempre tratan de mejorar y de aprender de todas las demás y también del profe. Se ha visto reflejado en Ivonne, González, es una niña, pero con muchas ganas de salir adelante y tiene la confianza de todas. Lo cual es muy importante, porque al final si alguien confía en ti te sientes libre y haces lo mejor que puedes”, comentó Godínez.

En este 2025, la Liga MX Femenil cumplirá ocho años desde su creación y Godínez señaló que, ojalá se mantenga la seriedad como hasta hora para que la competencia continúe creciendo y destacó la labor que se realiza dentro del Rebaño para incentivar el futbol femenino.

“Ojalá siga la seriedad que llevamos hasta hoy, siento que es muy importante el apoyo de todos los clubes. Chivas es lo máximo para mí, nos apoyan muchísimo. La afición creo que es la que que hace que esto crezca muchísimo más porque a donde quiera que vamos siempre nos están apoyando, sin ellos no seriamos nadie”, culminó la lateral.