Después de un torneo conflictivo y cambio en la dirección técnica, Chivas Femenil está tratando de reconstruir la confianza dentro del equipo, y con Antonio Contreras se encuentran en un proceso de adaptación para encontrar su mejor versión buscando posicionar al conjunto rojiblanco entre los primeros lugares de la Liga MX Femenil, como se tiene acostumbrados a los aficionados.

Casandra Montero, jugadora del Guadalajara, habló sobre cómo el míster español ha venido a revolucionar el vestuario rojiblanco gracias a los años de experiencia que lo respaldan en el futbol femenil y además reconoció que ha sido un año complicado por lesiones que han mermado al plantel y diferentes modificaciones que se realizaron.

“Todos los profes que han pasado siempre te dejan algo, por algo vienen aquí. Desde mi perspectiva, el profe Antonio me ha venido a enseñar lo que es realmente haber trabajado tantos años con el fútbol femenil. Trae muy buenas ideas, pero a mí lo que me gusta mucho de él es que se enfoca en los detalles y eso suma más de lo que creen.”

“Pasamos por un año complicado, en lo personal con lesiones que no había tenido desde llegué a Chivas. A lo mejor la afición estaba acostumbrada a un espectáculo, por decirlo así, diferente, pero que al final estamos en zona de liguilla. Ahora es otro torneo que, para mí, no es titubeante porque no es fácil venir cambiando de entrenadores que traen nuevas ideas. Sanar desde adentro desde el vestidor siempre será importante”, expresó Montero.

Con Antonio Contreras a Casandra se le asignó un nuevo rol. De jugar como mediocampista, el entrenador la puso a prueba como defensa central y, hasta el momento, su labor ha sido valiosa para que Chivas solo haya permitido tres goles en contra en siete partidos disputados en el presente torneo.

“Cuando platiqué con él en los primeros días me comentó si me sentía más cómoda de contención o de central, y yo le dije que, prácticamente donde usted crea que soy útil. Siempre voy a apoyar el equipo desde donde me toca estar, ya me tocó desde el palco estando lesionada y fue con el mismo compromiso. Ahora que me toca de central trato de hacerlo lo mejor posible”, finalizó la jugadora.

