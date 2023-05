El Guadalajara parte como favorito en la Final del futbol mexicano contra Tigres, sin embargo, esto no ocasiona que el Rebaño caiga en excesos de confianza.

Esto lo tiene claro el zaguero Alan Mozo, quien negó que Chivas sea un equipo que menosprecie al rival debido a que el plantel rojiblanco es consciente de que aún no han logrado su principal objetivo en este torneo.

“Los de fuera que no suman sólo quieren desconcentrar. Confianza nosotros tenemos, yo no creo que seamos un equipo sobrado, no tendríamos porqué serlo. Creo que lo que nos caracteriza es el trabajo. ¿Confianza? La verdad es que no hemos ganado nada, todavía no nos sentimos formando parte de la historia, creo que nos hace falta el último paso, pero nos hemos desvivido por estar aquí, lo merecemos y vamos a lograrlo”, comentó.

En un tenor más particular Alan Mozo recordó que ya le ha tocado perder un par de finales en el pasado, pues cuando vestía la camiseta de Pumas se quedó a la orilla de coronarse en la Liga y en la Concachampions.

Con este duro aprendizaje de por medio, el lateral estrella del Rebaño habló acerca de la experiencia que puede aportarle a sus compañeros para encarar esta nueva final en donde Chivas buscará su título 13 de Liga.

“A mí me ha tocado perder dos finales y la verdad es que es muy duro llegar hasta el final y sólo acariciar lo que anhelas desde el principio de temporada, pero es parte de. Para trascender y tener victorias también hay que tener derrotas, aprendí mucho de ellas. Yo puedo transmitir muchísimo no sólo con mi experiencia, sino donde me toque: puede ser en la banca, puede ser jugando. Si estamos aquí vamos a dar todo para ganar, no hay otro pensamiento. Estoy seguro que vamos a dejar todo para así lograrlo”, finalizó.

Alan Mozo debutó en Primera División en el 2017, justo el año en donde Chivas logró su último título de Liga.

IO