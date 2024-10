El director técnico de Chivas, Arturo Ortega aseguró después de la victoria de esta noche ante Necaxa que el Guadalajara está para hacer grandes cosas en el torneo, luego de que el plantel tiene sed por conseguir un boleto directo a liguilla.

“Muy feliz porque han creído en el cuerpo técnico, en los matices que queríamos proponer. No puedo decir algo que no se ve a la luz, tener sed de estar en liguilla directo. Hoy me demostraron que están para eso. Fue un gran partido, nos planteó Necaxa un gran juego. Estamos para hacer grandes cosas”, señaló.

De igual manera, se dijo feliz luego de que su equipo logró remontar un partido, después de que el conjunto Rojiblanco tenía año y medio sin remontar en la Liga MX.

“Es un objetivo que desde un inicio se planteó el equipo. La sensación es magnífica porque la respuesta que da el equipo yendo abajo me llena de satisfacción que hayan remontado. Teníamos año y medio sin remontar, estoy muy contento”, agregó.

Al final, pidió mesura ante la posibilidad de que Teun Wilke suba al primer equipo, por lo que enfatizó ya llegará su momento, además reveló que Ricardo Ferretti fue parte fundamental en su formación como director técnico.

“Sabemos que Teun es un nueve nominal, me encuentro con una plantilla que todos quieren competir y jugar. Somos muchos y vendrá el momento de Teun, ya jugó en Estados Unidos. Hay que ir poco a poco".

“Me deja mucho el Tuca, y principalmente el Tuca esa pasión y agresividad de ver el futbol. Él principalmente me debuta y tengo muchas cosas que me dejó”, concluyó.

SV