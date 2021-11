Duelo con sabor a revancha. Llegó el momento de saldar las cuentas pendientes con la afición rojiblanca. Chivas Femenil cayó ante América las últimas dos veces que se enfrentaron en Liguilla y ahora las tapatías quieren resarcir los daños en los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2021.

Previo al partido de Ida del próximo viernes, el entrenador del Rebaño Sagrado, Edgar Mejía, aseguró que Chivas no saldrá a defender el resultado como visitante y su prioridad principal será exhibir un partido de nota en favor del espectáculo.

"Yo no veo exigencia de que tengamos que llegar a ganar el primer partido. No nos caracterizamos por ir a defender un marcador o defender la posición en la tabla. Lo que me ocupa es que el equipo llegue y que se divierta la gente. Hay trabajo detrás y a mí me deja muy tranquilo cuando el equipo hace lo posible por jugar bien y los aficionados se van contentos".

Esta será la cuarta ocasión en que Chivas y América se miden en una Liguilla de la Liga MX Femenil, pero la segunda ocasión con las tapatías siendo dirigidas por el "Chore" Mejía, quien perdió aquella batalla del Torneo Guard1anes 2020 cuando las rojiblancas cayeron ante las Águilas por global de 3-2 en los Cuartos de Final.

Anterior a ello, América también derrotó 3-0 a Chivas en los Cuartos de Final del Apertura 2019; mientras que la escuadra tapatía conquistó 6-4 las Semifinales del Apertura 2017 ante las Águilas para, a la postre, conquistar el primer título histórico de la Liga MX Femenil venciendo a Pachuca en la Final.

"A mí me interesa que la gente se levante de sus asientos. Si pasa eso significa que algo estamos haciendo bien, quiere decir que las jugadoras tienen la esencia que se necesita para disputar un clásico, con esa gallardía y con ese empuje, pero sin caer en que sobrepase la emoción", comentó el entrenador del Guadalajara.

La Ida de estos Cuartos de Final del Clásico Nacional se jugará el próximo viernes a las 20:00 horas en el Estadio Azteca, y la Vuelta será hasta el siguiente lunes a las 17:00 horas desde la cancha del Estadio Akron.

OF