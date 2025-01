Liga MX: Fechas más importantes del torneo Clausura 2025

El futbol mexicano está por comenzar una vez más. América buscará el histórico tetracampeonato luego de haber conseguido tres títulos seguidos bajo el mando del entrenador brasileño André Jardine. El resto de equipos pretenden interrumpir la dinastía águila y algunos de ellos, como los equipos locales, lo hará con proyectos nuevos. Las Chivas de Óscar García Junyent buscarán regresar a los puestos más altos de competencia, mientras que el Atlas, con Gonzalo Pineda de estratega, intentará superar lo conseguido en el semestre pasado.

Por ahora empecemos con las fechas. El próximo viernes 10 de enero el Querétaro recibe al tricampeón. Gallos y Águilas disputarán los primeros tres puntos del Clausura 2025 en el Estadio Corregidora. El encuentro está agendado a comenzar a las 19:00 horas dando inicio a un torneo más de futbol mexicano. A continuación te ponemos la jornada inaugural completa:

Partido Fecha y horario Estadio Querétaro vs América Viernes 10 de enero 19:00 hrs Corregidora Mazatlán vs Juárez Viernes 10 de enero 21:00 hrs El Encanto Tijuana vs Toluca Viernes 10 de enero 21:00 hrs Caliente Atlético San Luis vs Tigres Sábado 11 de enero 17:00 hrs Alfonso Lastras Monterrey vs Puebla Sábado 11 de enero 19:00 hrs BBVA Chivas vs Santos Sábado 11 de enero 19:05 hrs Akron Cruz Azul vs Atlas Sábado 11 de enero 21:00 hrs Por definir Pumas vs Necaxa Domingo 12 de enero 12:00 hrs Olímpico Universitario Pachuca vs León Miércoles 5 de febrero 20:00 hrs Hidalgo

¿Cuáles son las fechas más importantes del Clausura 2025 de la Liga MX?

Abriendo apetito con las primeras muestras de la competición, a continuación te señalamos los momentos claves del calendario. Los clásicos están agendados de la siguiente manera:

Jornada Partido Fecha y horario 8 Pumas vs. América Sábado 22 de febrero, 21:00 horas 11 Chivas vs América Sábado 8 de marzo, 21:05 hrs, 15 Tigres vs Monterrey Sábado 12 de abril, 19:00 hrs 15 América vs Cruz Azul Sábado 12 de abril, 21:00 hrs 17 Atlas vs Chivas Sábado 19 de abril, 21:00 hrs

En cuanto a la fase final, la fase regular termina el 20 de abril. Los encuentros de Play-In están agendados para el 23 o 24 de abril, los primeros dos, y el 26 o 27 de abril, el encuentro definitorio. Después del transcurso de la liguilla, conoceremos al campeón el domingo 25 de mayo, así el encuentro tenga que irse a penales. Veremos si se trata una vez más del América o saldrá algún valiente que impida esta hazaña.

Apunta cada fecha y no te pierdas las actualizaciones que EL INFORMADOR realiza sobre el futbol mexicano.

Te puede interesar: Sabalenka logra su primer título del año

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB