No todo fue lindo durante su paso por las Chivas, pues el delantero César Huerta reconoció que hubo momentos en que no disfrutó estar dentro del equipo rojiblanco.

Para el canterano del Guadalajara fue un verdadero reto el reponerse de las críticas por parte de la afición, y es por eso que ahora agradece la nueva oportunidad que tendrá con los Pumas.

"Sí llegué a un punto en donde la pasé mal, y más porque la gente se metía conmigo y ahí dejé de disfrutar un poco y es de lo que puedo mejorar, con trabajo y disfrutando lo que haces las cosas pueden salir de una mejor manera".

"En lo mental me hizo muy fuerte, la verdad no lo puedo negar que fue complicado, en eso estoy un escalón arriba. Yo creo que la espinita de no poder demostrar mi talento, todo mi futbol y es algo que me pica en el orgullo y pienso y quiero sacármelo aquí con esta grandiosa oportunidad", comentó Huerta en entrevista para Récord.

La de Pumas será la cuarta camiseta que Huerta defienda en la Liga MX, pues además de Chivas y ahora los universitarios, anteriormente el "Chino" vistió los colores de Monarcas y Mazatlán.

