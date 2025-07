Carlos Lomelí convoca a foro estatal para resolver problema de las inundaciones y agua digna en ZMG

Las inundaciones que se han registrado durante los últimos días en los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ha encendido la alerta por la pérdida de vidas y el gran número de familias que han visto afectado su patrimonio. Por ese motivo, el Senador por Morena, Carlos Lomelí Bolaños, hizo una convocatoria pública a autoridades de los tres órdenes de gobierno y expertos en la materia hídrica para participar en un foro estatal que ponga solución a este grave problema de una vez por todas.

Al respecto, Lomelí precisó que desde el siglo XX, la ZMG ha registrado obras significativas, sin embargo el mantenimiento, la actualización y la planeación integral no pueden quedarse rezagadas frente al crecimiento urbano y al cambio climático.

"La ciudad vuelve a ser golpeada por un temporal de lluvias que, en menos de una semana, ha dejado estragos que no podemos minimizar", dijo el Senador por Morena, quien calificó de alarmante los daños que han causado las inundaciones y han sido reportadas por los distintos medios de comunicación, lo que evidencia que no son hechos aislados, sino una "crisis estructural".

"Por eso, no basta con atender las emergencias: debemos actuar de fondo, con visión estructural y responsabilidad legislativa. Desde el Senado de la República impulsaremos una revisión integral del marco jurídico relacionado con el agua, a partir de lo que establece nuestra Constitución Política en su artículo 4º, que reconoce el derecho humano al agua y a un medio ambiente sano", refirió Lomelí.

Este derecho, dijo, no solo debe traducirse en el acceso al agua potable, sino también en la obligación del Estado de garantizar la seguridad hídrica, la gestión de riesgos y la infraestructura adecuada en zonas urbanas.

Carlos Lomelí precisó que no se trata únicamente de modificar la Ley de Aguas Nacionales, sino también revisar de manera amplia todas las leyes secundarias en materia de desarrollo urbano, protección civil, equilibrio ecológico, asentamientos humanos, infraestructura y planeación, para asegurar que los municipios y estados cuenten con herramientas eficaces y obligaciones claras para prevenir tragedias como la de La Martinica o el entorno del Mercado de Abastos en Guadalajara.

El también Presidente del Consejo Político Estatal de Morena señaló que este esfuerzo legislativo debe ir acompañado del Consejo Nacional Consultivo del Agua y de expertos, desde donde se impulsará una agenda que contemple:

Foro estatal del agua con expertos, gobiernos municipales, estatal y federal

Zonas de riesgo declaradas con sustento técnico y jurídico.

Mecanismos de financiamiento para obras de retención y desfogue.

Protocolos de mantenimiento obligatorio y sanciones por omisión.

Participación ciudadana vinculante en los planes hídricos municipales.

El senador hizo un llamado a actuar de forma inmediata para que, en lo futuro, no se vuelva a repetir lo ocurrido en los últimos días en Jalisco.

"Desde el Senado, desde la sociedad, desde la técnica y el derecho, nos corresponde garantizar que el agua sea un derecho, no una amenaza; que las lluvias sean aprovechadas, no temidas; y que cada obra de infraestructura esté diseñada para cuidar vidas, no para ponerlas en riesgo", puntualizó Lomelí Bolaños, quien añadió que tiene un compromiso con Jalisco y con México: legislar no para reaccionar, sino para anticipar y proteger.

Finalmente, Lomelí precisó que en este foro se debe analizar a largo plazo las obras de infraestructura que requiere el área metropolitana de Guadalajara, garantizar el abasto de agua para la población y revisar a detalle al Sistema Intermunicipal de los Servicios Agua Potable y Alcantarillado (Siapa).

